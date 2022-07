Bürgermeister mit Elektro-Surfbrett gegen Katamaran: Wer ist schneller?

Es war ein besonderes Rennen, das sich Helgolands Bürgermeister Jörg Singer am Dienstag auf einem Surfboard mit Elektro-Antrieb gegen einen Katamaran lieferte – schließlich sollte die Spaß-Aktion einer guten Sache nützen. Und, wer war schneller?

Klingt erstaunlich, aber die ungleichen Wasserfahrzeuge erreichen tatsächlich beide Geschwindigkeiten von mehr als 50 Kilometern pro Stunde. Am Ende der Strecke von einer halben Seemeile Länge (das entspricht 926 Meter) zwischen Hauptinsel und Düne war das gut 12.000 PS starke Schiff „Halunder-Jet“ etwas schneller als das Surfbrett mit immerhin 19 PS.

Die „Rennstrecke“ verlief zwischen Helgoland und der vorgelagerten „Düne“ (links)

Rennen auf Helgoland soll der Umwelt nutzen

Singer führte seinen zweiten Platz auf die Wellen von etwa einem halben Meter Höhe zurück: „Das Surfbrett muss immer hoch und runter fahren, der Halunder-Jet düst einfach durch!“ Das leichte Surfbrett mit dem Bürgermeister drauf beschleunigt nach Angaben der Veranstalter in 4,2 Sekunden von 0 auf 50 Kilometer pro Stunde. Das schwere Schiff, das einmal täglich zwischen Hamburg und der Hochseeinsel Helgoland pendelt, kommt trotz seiner starken Motoren langsamer in Gang, hat dafür aber später im Rennen Vorteile.

Das könnte Sie auch interessieren: Blitzer in Hamburg: Stadt nimmt Rekord-Summe an Bußgeldern ein

Die Aktion habe sich gelohnt für eine gute Sache, sagte Singer. Ziel des Wettbewerb „Lange Anna Challenge“ ist die Förderung von Kooperationen für das Projekt „Plastikfreie Häfen“, teilten die Veranstalter mit. Durch eine Wette in Form einer Spende können sich Sponsoren an dem Projekt beteiligen. Außerdem sollen in den Helgoländer Häfen Meeresmülleimer installiert werden. (dpa/mp)