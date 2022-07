Im Norden: Bruder rächt sich für Angriff auf Schwester (16)

Eine 16-Jährige ist am Mittwochabend von einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener in Lägerdorf (Kreis Steinburg) angegriffen worden. Ihr Bruder rächte sich laut Polizei für die Attacke und schlug einen 18-Jährigen.

Das spätere Opfer war mit einer Freundin (18) in Richtung eines Supermarktes an der Breitenburger Straße unterwegs, als die beiden auf eine Gruppe von zehn Personen trafen. Darunter eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger, die das Mädchen angriffen und dabei am Auge verletzten. Das Opfer kam ins Uni-Klinikum nach Eppendorf in Hamburg.

Lägerdorf: Bruder rächt sich für Angriff auf Schwester (16)

Die Eltern des Opfers und der Bruder sollen dann die Konfrontation mit der Zehner-Gruppe gesucht haben. „Hier wurde nun auch der 18-Jährige aus der Gruppe von dem Bruder der Geschädigten geschlagen“, so die Polizei.

Die genauen Hintergründe seien noch unbekannt. Die Beamten suchen dringend Zeugen, die den Streit beobachtet haben. Hinweise an: Tel. (04822) 209 80. (dg)