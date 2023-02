Linienbus überrollt Fahrrad: Junge verletzt

Diesen Schrecken wird ein Junge wohl nicht so schnell vergessen: Am späten Montagnachmittag geriet er mit seinem Fahrrad in Geesthacht unter einen Linienbus. Das Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Um 18.50 Uhr wurden die Rettungskräfte zum Busbahnhof an der Norderstraße in Geesthacht gerufen. Ein Junge hatte sein Fahrrad von einem Supermarkt kommend über den Bahnhof geschoben.

Ein Linienbus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) erfasste das Fahrrad, der Fuß des Jungen wurde dabei leicht eingeklemmt. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.