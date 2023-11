Schrecklicher Unfall: Junge Frau verbrennt in Wrack von 100.000-Euro-SUV

Tragischer Unfall an der Ostsee: Auf der B432 bei Scharbeutz (Kreis Ostholstein) ist eine 28 Jahre alte Frau in ihrem Audi verbrannt. Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.

Laut Polizei war die Frau am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr mit ihrem Audi Q8 (Neupreis mindestens 92.000 Euro) aus Pönitz kommend in Richtung Scharbeutz unterwegs, als sie in Höhe der Baustelle vor der Auffahrt zur A1 frontal mit einem Hyundai kollidierte, der an der roten Ampel stand. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen ebenfalls wartenden VW geschoben.

Audi-Fahrerin verbrennt in SUV-Wrack

Der Audi überschlug sich durch die Kollision, landete seitlich im Baustellenbereich und fing Feuer. Die Frau wurde in ihrem brennenden Wagen eingeklemmt: „Trotz unverzüglicher Löscharbeiten konnte die Fahrerin nicht mehr gerettet werden und verstarb“, so ein Polizeisprecher. Zeugen und Angehörige des Unfallopfers wurden seelsorgerisch betreut.

Die B432 wurde für rund acht Stunden voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Alle drei am Unfall beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Hyundai-Fahrerin (56) erlitt durch die Kollision einen Schock, eine Polizistin oberflächliche Verletzungen bei den Rettungsarbeiten.

Wie es zu der fatalen Kollision kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (dg)