Jugendliche haben Glück: Plötzlich geht der BMW in Flammen auf

Ein BMW ist auf der A23 in Tornesch (Kreis Pinneberg) bei Hamburg in Flammen aufgegangen. Die Insassen – drei Jugendliche – hatten großes Glück, dass sie unverletzt blieben.

Sie waren am Freitagabend gegen 22 Uhr in nördlicher Richtung unterwegs, als laut Polizei ein Fahrzeug auf ihrer Höhe die Spur hielt: Der Fahrer habe gehupt und Handbewegungen gemacht, so ein Sprecher. „Um auf den Qualm aufmerksam zu machen, der aus dem Motorraum kam.“

„Großes Glück, dass niemand verletzt wurde“

Der 18 Jahre alte BMW-Fahrer hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen, nur wenige Momente später soll der Wagen dann in Flammen aufgegangen sein. Ein Feuerwehrmann sprach von „großes Glück, dass niemand verletzt wurde“.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliches Drama in Hamburg: Warum wollte ein Sohn seinen Vater verbrennen?

Die Kräfte löschten den silbernen BMW mit einem Schaum-Wasser-Gemisch. Zuvor hatte die Polizei die Autobahn gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es dem Sprecher zufolge nicht gekommen. Als das Fahrzeug von einem Abschleppdienst weggebracht wurde, sei die A23 in Richtung Heide wieder freigegeben worden.

Erst am Donnerstag war auf einem A23-Rastplatz im Kreis Dithmarschen ein BMW komplett ausgebrannt. In beiden Fällen vermutet die Polizei einen technischen Defekt. (dg)