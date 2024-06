Ein dramatischer Einsatz in Rahlstedt endete am späten Donnerstagabend mit einem Schwerverletzten und einem Toten. Nachdem ein 51-Jähriger auf Polizisten geschossen hatte, erwiderten diese das Feuer und verletzten den Mann tödlich. Der Mann soll zuvor versucht haben, seinen schlafenden Vater in Brand zu setzen. Der 81-Jährige wurde schwer verletzt. Was war der Hintergrund für diese Tat? Die MOPO war vor Ort und erlebte fassungslose Menschen.