Feuer-Drama im Norden: Wohnung brennt – Bewohnerin eingeschlossen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Itzehoe: Am Dienstagmorgen brannte es in einer Wohnung – und die Bewohnerin war eingeschlossen.

Gegen 8.30 Uhr wurde Feuer in einer Wohnküche im ersten Stock einer Wohnung an der Ritterstraße gemeldet. Die 27-jährige Bewohnerin schlief zu dem Zeitpunkt noch; sie wurde erst vom Rauchmelder geweckt. Die Haustür war laut Feuerwehr abgeschlossen und der Schlüssel lag im brennenden Zimmer – die Frau war in der Wohnung eingeschlossen.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gab die Leitstelle der 27-Jährigen per Telefon Hilfe, wie sie sich verhalten sollte. Sie konnte schließlich über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden.

Itzehoe: 27-Jährige aus brennender Wohnung gerettet

Die junge Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Neben der 27-Jährigen sind laut Polizeiangaben auch zwei Katzen aus der Wohnung gerettet worden. Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr nutzbar.

Gegen 10 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die anderen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. (elu)