Nach Massenschlägerei: Stadt im Norden erhöht Sicherheitsmaßnahmen

Körperverletzung, Taschendiebstahl, Ruhestörung – die Liste der Delikte in der Itzehoer Innenstadt aus den vergangenen Wochen ist lang. Erst am Mittwoch kam es dort zu einer Massenschlägerei. Jetzt gibt es eine besondere Regelung, die für mehr Sicherheit sorgen soll.

In der Itzehoer Fußgängerzone wurde am frühen Mittwochabend eine heftige Auseinandersetzung zwischen zehn bis 15 Beteiligten gemeldet – als die Polizeibeamten eintrafen, fanden sie allerdings nur einen 22-Jährigen mit einer Stichverletzung an der Schulter. Alle anderen Beteiligten waren offenbar geflüchtet.

Itzehoer Innenstadt am Donnerstag und Freitag Kontrollort

Wie eine Polizeisprecherin der MOPO sagte, kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Einsätzen unterschiedlichster Art rund um die Itzehoer Fußgängerzone. Vor diesem Hintergrund deklarierte die Polizei den Innenstadtbereich für Donnerstag und Freitag zum sogenannten „Kontrollort“.

Das bedeutet, dass Polizeibeamte dort keinen konkreten Grund brauchen, um Personen zu kontrollieren. Mit niedrigschwelligen Kontrollen wolle man für eine erhöhte Sicherheit sorgen, so die Polizeisprecherin. (elu)