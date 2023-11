Investor Ralf Dümmel kauft sein „Baby“ zurück

Unternehmer Ralf Dümmel („Die Höhle der Löwen“) hat angekündigt, dass er seine ehemalige Firma, die DS-Gruppe, zurückkauft. Vor rund zwei Jahren hatte Dümmel die Stapelfelder Firma an das Berliner Online-Handelsunternehmen Social Chain AG verkauft – doch das ist jetzt insolvent.

„Ich musste begreifen, dass der Verkauf der DS Gruppe nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat und das tut mir für alle Beteiligten leid“, teilte Dümmel am Mittwoch auf Instagram mit. Am selben Tag unterzeichnete der Investor den Vertrag. Es sei der erste Schritt in die richtige Richtung, so Dümmel weiter.

Ralf Dümmel kauft DS-Gruppe zurück

„Bis zur Umsetzung des Kaufvertrags liegen noch viele Aufgaben vor uns, die auch Umstrukturierung und Veränderung bedeuten werden.“ Dümmel bedankte sich bei Familie, Freunden, Team, Partnern und Startups für ihre „unglaubliche Loyalität“ in den vergangenen Monaten. „DS ist mein Baby – Ärmel hochkrempeln und Schritt für Schritt in eine erfolgreiche Zukunft“, schreibt Dümmel.

Das könnte Sie auch interessieren: Ikea macht Rekord-Umsatz – warum das für Sparfüchse eine gute Nachricht ist

Damit soll Dümmel einen guten Deal gemacht haben. Einst hatte er die Firma für 220 Millionen Euro verkauft, der Rückkauf soll laut Medienberichten für 6,5 Millionen Euro stattgefunden haben. (mp)