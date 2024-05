Tödlicher Frontalcrash: Motorradfahrer kollidiert im Gegenverkehr mit Transporter

Im Kreis Segeberg passierte am Samstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Der Fahrer geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Kleintransporter.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 7 Uhr auf der Hauptstraße in Struvenhütten. Ein 58-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Ortseingang unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Straße nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Die 42-jährige Fahrerin des Sprinters versuchte noch, auszuweichen, jedoch ohne Erfolg. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Die Fahrerin des Transporters musste mit Schock-Symptomen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.