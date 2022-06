In der Zange von Rechts und Links: Zwei Extremisten-Demos auf Sylt angekündigt

Die Hochsaison wird heiß auf Sylt: Linke Anarchisten haben für den kommenden Samstag eine Demo unter dem Motto „Freiheit für Sylt“ angemeldet. Ende Juli wollen Extremisten aus dem entgegengesetzten Spektrum anreisen: Die Splitterpartei „Die Rechte“ lädt am 30. Juli zur „Nationalen Demonstration auf unserer deutschen Insel“.

Was die Sylter beunruhigt: Die Linksextremen wollen am 2. Juli ab 18 Uhr vom Bahnhof Westerland ausgerechnet in den Millionärs-Badeort Kampen ziehen – was im Zuge der Versammlungsfreiheit grundsätzlich ihr Recht ist. In einem Internet-Aufruf der linken Szene wird der Slogan „Sylt entbonzifizieren“ ausgegeben: „Auf die Straße gegen Bonzen, Bullen und das Kapital!“ Anmelder beim Kreis Nordfriesland soll eine Einzelperson sein. Die Polizei rechnet bislang mit 100 Teilnehmern. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets klagen Geschäftsleute in Westerland über campierende und lärmende Punks.

Die Rechtsextremen betonen in ihren Demo-Aufruf („mit Kraft und guter Laune“): „Dies ist kein verspäteter Aprilscherz!“ Angeprangert wird der „absolute Niedergang des Bahnnetzes“, außerdem sei „unserem Volk im Zuge der Liberalisierung“ ein „fehlender Gemeinschaftssinn installiert“ worden, wie es etwas wirr in dem Aufruf heißt. Sylt sei „eine Touristeninsel der Reichen, auf der bei einigen schon die Schnappatmung ausbricht, wenn dort Menschen urlauben wollen, die finanziell nicht auf der Sonnenseite in der BRD stehen“.

Die winzige Partei „Die Rechte“ ging 2012 aus verbotenen Neonazi-Kameradschaften hervor und hat laut Verfassungsschutz rund 500 Mitglieder. Eine offizielle Anmeldung der rechtsextremen Sylt-Demo bei der Polizei Flensburg soll noch nicht erfolgt sein.