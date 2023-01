Das vierte Wochenende des 9-Euro-Sommers rollt auf Sylt zu und die Lage scheint weiter unruhig: Punks, die seit drei Wochen rund um den Wilhelminen-Brunnen in Westerland ihre Camps mit lauter Musik, Grillen und Alkohol aufgeschlagen haben, stehen genervten Gastronomen, Urlaubern und Anwohnern gegenüber. Die Gemeinde Sylt scheint langsam die Faxen dicke zu haben und geht jetzt dagegen vor – mit ziemlich gnadenlosen Maßnahmen. Lesen Sie die ganze Geschichte mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Es war für viele Einheimische ein verstörender Anblick: Im geschichtsträchtigen Wilhelminen-Brunnen in Westerland plantschten zwischenzeitlich Punks, es lief laute Musik, es wurde gegrölt. Der unfreiwillige Party-Hotspot blieb nicht folgenlos: Anliegende Gastronomen berichten von einem starken Umsatzeinbruch, es sei fast sinnlos geworden, die Lokale dort überhaupt aufzumachen, hieß es.

Die Gemeinde reagierte: Der Brunnen wurde eingezäunt, das Wasser abgelassen. Und bei dieser Maßnahme blieb es nicht.

Punks auf Sylt: Wilhelminen-Brunnen eingezäunt

Am Mittwochvormittag stellten die Verantwortlichen grau-weiße Betonblöcke in der Sylter Fußgängerzone auf. Was in Städten wie Hamburg Amokfahrten auf Weihnachtsmärkten, Terroranschläge oder ähnliches verhindern soll, wird jetzt auf Sylt gegen Punks eingesetzt.

Drei Meter hoch ist die Wand aus Betonblöcken, die den privaten Durchgang neben einem Crêpe-Laden auf besagtem Platz schützen ​​​​​​​soll. Dieser Durchgang sei „in Abstimmung mit den Eigentümern zum Schutz deren Eigentums und zur Vermeidung weiterer Verunreinigungen zugestellt“ worden, sagte Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) auf MOPO-Nachfrage. Zunächst hatte die „shz“ berichtet.

Drei Meter hoch ist die Betonwand in der Innenstadt von Westerland. hfr In der Innenstadt von Westerland hat die Stadt eine Betonwand hochgezogen, um einen Durchgang zu schützen.

Ob das die Punk-Besetzer abhalten wird, ist fraglich. Für Bürgermeister Häckel ist klar, dass es so nicht bis Ende August weitergehen kann. „Am vergangenen Montag habe ich im Polizeiausschuss des Kreises Nordfriesland vorgesprochen und auch die Landesregierung von Schleswig-Holstein ist informiert“, sagte er. Zum Durchsetzen der Maßnahmen sei die Gemeinde meist auf die Polizei angewiesen, ansonsten sei das Ordnungsamt unterwegs – an den Wochenenden unterstützt von einem Sicherheitsdienst.

Was bedeutet das? Konkreter wird Häckel nicht. Bleibt also offen, ob künftig noch mehr Betonklötze gestapelt werden oder es noch eine andere Lösung gibt. Für Donnerstag war zunächst ein Runder Tisch vorgesehen, bei dem sich die Ordnungsbehörden mit der Polizei, den Sylter Unternehmern und der Sylt Marketing GmbH beratschlagen wollten.

9-Euro-Ticket: „Enter“-Aufrufe in den sozialen Netzwerken

Seit Einführung des 9-Euro-Tickets reisen immer mehr Punks in größeren Gruppen auf die Nordseeinsel. Das könnte aber erst der Anfang sein: Das linke Bündnis „Wer hat der gibt“ hat bereits unter #Syltentern! zu einer Klassenfahrt am 16. Juli nach Sylt aufgerufen.

#WerHatDerGibt wird am 16.07. #SyltEntern!Jetzt aber wirklich, jetzt erst recht! Schnappt euch das #9EuroTicket – die Insel der Reichen und Schönen ruft. Damit auch alle Sylter*innen mitkriegen, dass der Pöbel da ist und sich die Insel aneignet, werden wir musikalische Unterstützung dabei haben und machen ordentlich Lärm✨Checkt mal diese Tolle Songliste – eine der Bands dort kommt mit uns mit! Ihr dürft raten. :)https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/sylt-chaostage-playlist-deutschpunk-songs-nordsee-100.html Posted by Wer hat, der gibt on Friday, May 20, 2022

„Damit auch alle Sylter:innen mitkriegen, dass der Pöbel da is und sich die Insel aneignet, werden wir musikalische Unterstützung dabei haben und machen ordentlich Lärm“, heißt es auf Facebook.