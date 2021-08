In der Nähe von Hamburg: Unbekannter legt Steine auf Gleise

Boostedt –

Die Kripo Bad Segeberg fahndet nach einer Person, die offenbar einen schlimmen Zugunfall verursachen wollte. Der Unbekannte hatte an einem Bahnübergang in Boostedt (Kreis Bad Segeberg) mehrere faustgroße Steine auf die Schienen der AKN gelegt. Ein aufmerksamer Spaziergänger konnte ein Unglück verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag an einem Bahnübergang auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe des Auweg. Hier hatte ein Spaziergänger gegen 16.20 Uhr fast 20 faustgroße Steine, die auf die Schienen gelegt waren entdeckt und reagierte geistesgegenwärtig.

Steine auf Gleisen: Zeuge handelte sofort

Bevor ein Zug entgleisen konnte, räumte er sofort die Steine vom Gleis und alarmierte erst danach die Polizei. Durch sein rasches Handeln hat der Mann eine mögliche Katastrophe mit zahlreichen Verletzten verhindert.

Die Ermittler suchen Zeugen. Insbesondere einen Mann, der sich ebenfalls dort aufgehalten hat. Er sei ca. 40 bis 45 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er trug einen blonden Kurzhaarschnitt ohne Bart und Brille. Der Unbekannte war mit einer beigen Hose und einem grün-karierten Kurzarmhemd bekleidet. Weiterhin hatte er eine Tasche oder einen Beutel bei sich. Hinweise an Tel. 04393 710.