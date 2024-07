Im Norden: Zwei Wohnmobile in einer Nacht in gestohlen

Diebe haben in einer Nacht gleich zwei Wohnmobile gestohlen. Der Schaden ist sechsstellig – das liegt auch an einem wertvollen Gegenstand, den die Besitzer in ihrem Wohnmobil gelassen hatten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Gemeinde Kisdorf zwei Wohnmobile der Marke FCA Italy gestohlen. Das gab die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag bekannt.

Die Wohnmobile standen auf unterschiedlichen Grundstücken. Videoaufnahmen zeigen, wie jemand eines der Wohnmobile morgens um halb vier vom Grundstück fuhr. Der zweite Diebstahl ereignete sich ebenfalls in der Nacht, wurde aber nicht gefilmt.

Kisdorf: Wohnmobil-Diebe anscheinend gute Fahrer

Schlechte Autofahrer waren die Diebe anscheinend nicht: Um eines der Wohnmobile zu entwenden, musste es erst mehrfach manövriert werden. Der Schaden bei einem der Wohnmobile liege bei 35.000 Euro, so die Polizei.

Beim zweiten Wohnmobil liegt der Schaden noch höher: Die Polizei beziffert ihn auf 100.000 Euro. Das liege auch daran, dass sich in dem Wohnmobil ein sogenanntes Trike befunden habe. Das ist ein motorisiertes Dreirad, das allein könnte mehrere zehntausend Euro wert sein.

Das eine Wohnmobil ist weiß mit einem Knaus-Aufbau und Folierung. Das andere Wohnmobil ist dunkelgrau mit Segeberger Kennzeichen. Jetzt sucht die Polizeidirektion Bad Segeberg nach Hinweisgeber:innen. Wer eine der Taten beobachtet hat, kann sich unter Tel. (04101) 202-0 melden.