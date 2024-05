Im Norden: Unfall beim Grillen – zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall im Norden: In Hartenholm (Kreis Segeberg) endete ein geplanter Grillabend für zwei Personen am Samstagnachmittag mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Gleich zwei Rettungshubschrauber waren am Unfallort.

Eine Frau und ein Mann sollen am Samstagnachmittag um 15 Uhr versucht haben, ihren Holzkohlegrill mit Spiritus anzuzünden. Dabei hatte möglicherweise eine Person zeitgleich das Aschefach geöffnet, sodass sich das Gemisch entzündete; laut Feuerwehr kam es zu einer Verpuffung. Beide Personen hätten schwere Brandverletzungen erlitten.

Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei eilten zu dem Unfallort an der Straße Hahneneck. Auch die beiden Rettungshubschrauber „Christoph 29“ und „Christoph Hansa“ kamen, um die Verletzten ins Unfallkrankenhaus nach Hamburg-Boberg zu fliegen. Die Mediziner dort sind auf Brandverletzungen spezialisiert.

Eine Lebensgefahr sei nach Polizeiangaben derzeit auszuschließen. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. (mp)