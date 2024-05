Betrunkener Polo-Fahrer kracht in Garten

Am Samstagnachmittag krachte in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Autofahrer mit seinem VW Polo durch eine Gartenmauer. Ein Alkoholtest lässt den Grund für den Unfall vermuten.

Gegen 13.10 Uhr am Samstag fuhr der 31-jährige Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg auf der Berliner Straße in Büchen, als er von der Straße abkam und in Richtung eines Gartens fuhr. Das erklärt eine Sprecherin des Polizei-Lagediensts auf MOPO-Anfrage. Der VW Polo überquerte zunächst eine 50 Zentimeter hohe Gartenmauer, krachte dann in einen Metallzaun und durch die Gartenhecke, bevor er an einer Schaukel zum Stehen kam.

31-jähriger Fahrer hatte hohen Promillewert

In der Korbschaukel saß zu dem Zeitpunkt des Unfalls eine 20-jährige Frau. Glücklicherweise wurden weder sie noch der Fahrer selbst bei dem Unfall verletzt. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest wurde bei dem Fahrer ein Promillewert von 2,27 festgestellt. Daraufhin nahmen die Polizisten eine Blutprobe, um den Alkoholspiegel des Fahrers näher zu überprüfen.

Zudem fanden die Polizisten an dem Auto Hinweise darauf, dass der Motor möglicherweise manipuliert wurde. Der Polo wurde daraufhin sichergestellt. Die Polizei ermittelt weiterhin. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Büchen und ein Rettungswagen im Einsatz. (mwi)