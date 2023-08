Im Norden: Traktor zermalmt Mercedes – 19-Jährige sofort tot

Bei einem Unfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Mercedes ist am Montagnachmittag in Humptrup (Kreis Nordfriesland) eine 19-Jährige gestorben. Die gleichaltrige Fahrerin des Mercedes musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Fahrer des Traktors kam mit einem Schock davon.

Gegen 15.00 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zu dem Unfall im äußersten Norden Schleswig-Holsteins. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Traktorgespanns aus Richtung Humptrup kommend in Richtung Neukirchen unterwegs. An einer Kreuzung der Kreisstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Unfall.

Das tonnenschwere Gespann schob dabei den Mercedes – mit den beiden 19-jährigen Frauen darin – vor sich her und überrollte die Motorhaube. Beide Frauen wurde dabei im Auto eingeklemmt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten die Frauen mit schwerem Gerät aus den Mercedes befreien.

Für die Beifahrerin kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Flensburg gebracht. Der Fahrer des Traktor konnte sich selbst befreien. Er erlitt einen Schock, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Um den Hergang des Unfall aufklären zu können, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Spurensicherung und Rekonstruktion des Geschehens beauftragt. Aufgrund der aufwändigen Ermittlungs- und Bergungsarbeiten, blieben die Neukircher Straße sowie die Aventhofter Straße bis etwa 19.26 Uhr voll gesperrt. (abu)