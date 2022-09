Im Norden: Schweinelaster kippt um – 40 Tiere tot

Schwerer Unfall im Kreis Segeberg: Ein mit Schweinen beladener Laster ist am Freitagmorgen auf der Kieler Straße in Bad Bramstedt von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gekippt. Laut Polizei starben dabei 40 Tiere.

Der Fahrer habe bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr offenbar die Kontrolle verloren, so ein Polizeisprecher. „Einige Tiere liefen nach dem Unfall frei auf der Fahrbahn, so dass die Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr abgeleitet wurde.“

Bad Bramstedt: Schweinelaster kippt um – 40 Tiere tot

Die Tiere wurden eingefangen und auf einen leeren Viehtransporter beladen. Hilfe bekam die Polizei von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr sowie von Mitarbeitern des Kreisveterinäramtes.

Der Lkw-Fahrer, ein 21 Jahre alter Mann aus Borstel-Hohenraden, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein nahes Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (dg)