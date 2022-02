Schlimmer Unfall bei Hamburg: Eine 32-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Bargteheide (Kreis Stormarn) am Dienstagmorgen von einem Auto gerammt und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 7.25 Uhr zu dem Unfall zwischen der Radfahrerin und zwei Autos. Demnach befuhr die 32-Jährige aus Bargteheide mit ihrem Pedelec die Alte Landstraße in Richtung Ammersbek. Dort hielt sie an der Kreuzung zur Straße Eckhorst in der Mitte der Fahrbahn an.

Bargteheide: Radfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 60-jähriger Bargteheider fuhr mit seinem VW Kombi aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck der Pedelec-Fahrerin auf. Dabei wurde sie gegen das Auto geschleudert und landete schließlich auf der Fahrbahn.

Eine entgegenkommende 43-Jährige aus dem Bargteheider Umland konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass ihr Mini von dem weggeschleuderten Pedelec getroffen wurde. Die Pedelec-Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Straßensperrungen wegen Unfalls in Bargteheide

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Alte Landstraße, die Straße Eckhorst und die Straße Am Bargfeld bis etwa 9.40 Uhr voll gesperrt. Neben zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei waren auch ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Bauhof Bargteheide im Einsatz.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens zum Unfallhergang beauftragt. Die Polizei Bargteheide hat die Ermittlungen übernommen.