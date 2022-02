An Zebrastreifen in Hamburg: Smart überfährt Kind (2)

Das ist ein Albtraum aller Eltern: Am Samstagabend ist ein zweijähriges Kind an einem Zebrastreifen in Hamburg angefahren worden. Es kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr an einem Kreisverkehr im Heußweg. Ersten Angaben der Polizei zufolge ging das Kind vor der Mutter an einem Zebrastreifen, als es von einem Smart erfasst wurde.

Unfall in Hamburg: Kind im Krankenhaus

Durch die Kollision erlitt das zweijährige Kind Verletzungen im Gesicht und an der Hüfte. Es wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, war aber ansprechbar. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.

Näheres zum Unfall ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (fkm)