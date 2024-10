Mann geht mit Messern auf Polizisten los – dann fallen Schüsse

Am Freitagabend kam es am Bebelplatz in Elmschenhagen (Kiel) zu einem Polizeieinsatz, bei dem zwei Beamte einen Mann niederschossen. Dieser wollte die Polizisten offenbar angreifen. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.

Gegen 22.40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einer auffälligen Person am Bebelplatz gerufen. Beim Eintreffen der Beamten saß der 29-Jährige auf einem Kantstein. Als die Polizisten ihn ansprachen, sprang er auf und ging mit zwei Messern in den Händen auf sie los, hieß es von der Polizei.

Schüsse in Elmschenhagen: Polizei stoppt 29-jährigen Messerangreifer

Da er auf weitere Aufforderungen nicht reagiert habe, schossen die Polizisten auf den angreifenden Mann. Die Kugeln trafen den Mann in beide Beine. Der Angreifer konnte dadurch gestoppt werden. Die Polizisten leisteten anschließend Erste Hilfe, bis der Notarzt und der Rettungsdienst eintrafen.

Der Mann wurde zur Behandlung der Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht, das er noch in der Nacht wieder verlassen konnte. Ein Amtsarzt ordnete jedoch die Einweisung in eine Fachklinik an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.