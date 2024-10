Blumen, Kerzen und Fotos liegen an dem Ort, an dem der junge Motorradfahrer Mischa (19) am Dienstagabend tragisch sein Leben verlor. Er war am Unfalltag, wie so oft, mit seinem langjährigen Freund in der nahegelegenen Kieskuhle unterwegs. Der Freund schildert der MOPO, was sich an dem Abend zugetragen hat – und wie er um Mischas Leben kämpfte. „Ich habe ihm ins Gesicht geschaut, als er noch leicht geatmet hat“, sagt er.