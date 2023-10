Bei Hamburg: Plötzlich steht ein Linienbus in Flammen

Am Hans Böckler-Ring in Norderstedt bei Hamburg ist am Mittwoch ein Linienbus komplett in Flammen aufgegangen. Das Feuer hatte sich im Heck des Busses rasend schnell ausgebreitet.

Innerhalb weniger Minuten wurden die Flammen immer größer. Eine weithin sichtbar schwarze Rauchwolke stieg über dem Bus auf. Schon bei der Anfahrt wurde die Alarmstufe mehrfach erhöht, auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr kamen dazu.

Glück im Unglück: Der Linienbus stand auf einem Betriebshof, Fahrgäste waren vom Feuer daher nicht betroffen.

Bus brennt aus: Feuerwehr im Großeinsatz

Im Heckbereich breitete sich das Feuer aus, die Flammen zogen schnell durch den gesamten Bus. Die Retter ließen die Türen des Busses öffnen, um den Rauch auch vorne abziehen zu lassen.

Der Löschangriff habe aber ebenso schnell Wirkung gezeigt – die Flammen seien bereits nach kurzer Zeit niedergeschlagen, das Feuer somit unter Kontrolle gewesen, ergänzte der Sprecher. Knapp zwei Stunden nach Notrufeingang wurde der Einsatz gegen 9 Uhr für beendet erklärt.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Noch ist die Brandursache unklar. (dg)