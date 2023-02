Im Norden: Mutter von zwei Kindern spurlos verschwunden

Die Polizei in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fahndet nach einer zweifachen Mutter. Die Frau brachte ihre Kinder am 1. Februar zur Schule. Seither fehlt jede Spur von ihr. Die Polizei suchte am Freitag mit Tauchern die Obereider ab. Ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen.

Laut Polizei habe Thurayya A. (42) ihre Kinder am Morgen des 1. Februar wie gewohnt zur Schule gebracht. Anschließend verschwand sie spurlos. Als die Kinder von der Schule nach Hause kamen bemerkten sie, dass ihre Mutter nicht wie sonst üblich zuhause war und alarmierten Verwandte.

Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Am Freitag suchten Polizisten die Umgebung zwischen Schule und Wohnort ab. Dabei kamen auch Polizeitaucher zum Einsatz. Diese suchten den Bereich um die Schule in der Obereider ab. Bisher haben alle Suchmaßnahmen laut eines Polizeisprechers nicht zum Auffinden der Frau geführt. Ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen.

Polizisten und Taucher am Ufer der Obereider. Danfoto Polizisten und Taucher am Ufer der Obereider.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß mit kräftiger Statur. Sie war zuletzt mit einem dunklen Mantel und mit einem Kopftuch bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0431) 160 3333.