Großeinsatz! Mann will Möbel liefern – da zückt ein Mieter eine Pistole

Mehrere Streifenwagen sind am Mittwochmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ausgerückt. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten in schusssicheren Westen den Zugang. Grund: Ein Möbelpacker wurde hier von einem Mieter mit einer Schusswaffe bedroht.

Die Polizei wurde laut einer Sprecherin gegen 10 Uhr in die Hamburger Straße gerufen. Hier wollte ein Mann (48) Möbel anliefern. Im Haus kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem verbalen Streit mit einem Mieter. Dieser entfernte sich wenig später. Doch dann eskalierte die Lage.

Bad Oldesloe: Großeinsatz wegen Bedrohung mit Waffe

Laut Polizei soll ein weiterer Bewohner (28) den Möbelpacker aus seiner Wohnung heraus mit einer Pistole bedroht haben. Der 48-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Die rückte mit mehreren Einsatzwagen an. Das Haus wurde abgesperrt, die Wohnung des 28-Jährigen mit Maschinenpistolen im Anschlag gestürmt.

Der aber war schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet. Polizisten stellten ihn später an seinem Arbeitsplatz. In der Wohnung wurden mehrere Schreckschusswaffen gefunden und sichergestellt.