Im Norden: Mercedes kracht in Schaufenster – hoher Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall an der August-Siemsen-Straße in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht zu Montag ein Mercedes frontal durch die Schaufensterscheibe eines Küchen-Händlers gekracht.

Um 4.30 Uhr wurde der Unfall der Polizei und der Feuerwehr gemeldet. Der Mann in der Limousine soll aus Aumühle sein. Als er mit seinem Wagen von der Straße abkam, soll er noch eine Laterne, ein Schild und einen Baum touchiert haben, danach dann direkt ins Schaufenster gefahren sein.

Dassendorf: Mercedes kracht in Schaufenster

Laut Angaben der Feuerwehr soll sich der Fahrer leicht an den Händen verletzt haben. Er wurde von Sanitätern versorgt. Währenddessen sammelten andere Kräfte Trümmerteile auf. Im Inneren des Küchen-Centers entstand hohen Sachschaden; ausgestellte Küchenmöbel wurden bei dem Unfall komplett zerstört.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Spur im Fall Hilal: Das ist das Ergebnis der Suche im Volkspark

Am Montagmorgen wurde der Mercedes abgeschleppt und offenliegende Stromkabel gesichert. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Sicher scheint bisher nur, dass der Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein muss. (dg)