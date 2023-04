Carport-Brand nahe Hamburg: Mehrere Fahrzeuge zerstört

Mehrere Fahrzeuge unter einem Carport auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Tremsbüttel (Kreis Stormarn) sind in der Nacht zu Samstag in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt. War es Brandstiftung?

Um kurz vor 3 Uhr benachrichtigen Anwohner die Polizei und die Feuerwehr: Drei Fahrzeuge, darunter Kombi und Transporter, brannten unter einem Carport. Die Flammen zerstörten auch das Holzkonstrukt. Auch ein Roller und ein Motorrad wurden beschädigt.

Großer Sachschaden nach Feuer in Tremsbüttel

Mit gleich mehreren Rohren spritzten die Retter Wasser in Richtung der Flammen, ehe das Feuer gelöscht war. Das nahestehende Haus wurde bei der Löschung von Kräften der Feuerwehr geschützt, jedoch durch die enorme Hitze beschädigt: Fenster zersprangen, die Fassade war voll mit schwarzem Ruß, diverse Lichter schmolzen.

Die Polizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Die genaue Ursache sei noch unklar, so ein Sprecher. Man prüfe aber auch den Verdacht einer gezielten Brandstiftung. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. (dg)