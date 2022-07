Im Norden: Mann kommt mit Transporter von Straße ab – Klinik

Ein 50 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen in Tellingstedt (Kreis Dithmarschen) bei einem Unfall verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war der Mann auf der Hamburger Straße in Richtung Albersdorf unterwegs.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam er dann links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Transporter gegen einen Baum. Augenzeugen verständigten Polizei und Feuerwehr, die Straße wurde kurz darauf abgesperrt.

Tellingstedt: Mann kommt mit Transporter von Straße ab – Klinik

Sanitäter kümmerten sich um den glücklicherweise nur leicht verletzten 50-Jährigen, brachten ihn später dann ins Krankenhaus. Die Polizei ließ eine Blutprobenentnahme anordnen, weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Das Ergebnis stand noch aus.

Der Transporter wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt. (dg)