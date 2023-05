Im Norden: Mann stürzt in See – akute Lebensgefahr

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es wohl zu einem tragischen Unglück gekommen: Am Dienstag ist dort ein Mann (79) in den Langsee gestürzt und später von Rettern leblos aus dem Wasser geborgen worden.

Informiert wurden Polizei und Feuerwehr von dem Sohn des Gestürzten, der sich zusammen mit seinem Vater dort aufgehalten haben soll. Aus der Luft dirigierte die Besatzung eines Hubschraubers Feuerwehrkräfte, die mit einem Boot unterwegs waren. Sie übergaben den leblosen Mann an Sanitäter an Land, die ihn in eine Klinik nach Kiel flogen.

Gestürzter Mann schwebt in Lebensgefahr

Zuvor hatten sie bereits mit der Reanimation des Mannes begonnen. Laut Polizei schwebte der 79-Jährige in akuter Lebensgefahr. Auch sein Sohn wurde von Sanitätern vor Ort mit Schocksymptomen behandelt.

Wie und warum der Mann ins Wasser gefallen war, ob vom Steg oder von einem Boot aus, war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)