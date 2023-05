Skoda rammt Mercedes von der Straße – zwei Verletzte im Norden

Größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz im Kreis Stormarn: In Barsbüttel sind am Samstagmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Ein Mercedes landete in einem Grünstreifen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Laut Polizei kam es gegen 12.30 Uhr am Abzweiger Stellau zu der Kollision zwischen einem weißen Skoda Kombi und einem schwarzen Mercedes. Durch den Crash lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Beim Skoda riss die Stoßstange, der Mercedes rutschte einen Hang hinunter und blieb zwischen Büschen auf dem Grünstreifen stehen.

Beide Autos wurden abgeschleppt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte Batterien ab und überprüfte, ob Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Polizei sperrte derweil die Straße und nahm Zeugenaussagen auf. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)