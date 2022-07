Im Norden: Heckenbrand breitet sich rasant aus – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Am Ahornweg in Quickborn (Kreis Pinneberg) ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen: Wie ein Sprecher der Kräfte mitteilte, geriet eine Hecke in Brand.

Die Flammen breiteten sich schnell auf eine Fläche von rund 30 Metern aus. Einsatzleiter Wido Schön ließ sofort die Alarmstufe erhöhen und holte so mehr Retter an den Einsatzort.

Quickborn: Heckenbrand breitet sich rasant aus

Von mehreren Seiten bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen, einige trugen Atemschutzgeräte. Ein Sprecher: „So konnten die Flammen rasch eingedämmt und insbesondere ein Übergreifen des Feuers auf den nahegelegenen Dachüberstand des Wohnhauses verhindert werden.“

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, die Kräfte rückten ab. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)