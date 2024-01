Im Norden: Haus brennt – Bewohner und Rettungskräfte verletzt

In Mönkeberg (Kreis Plön) ist es am Donnerstagabend zu einem dramatischen Einsatz gekommen. Ein Garagenbrand hatte auf ein Wohnhaus übergegriffen. Der Hausbesitzer wurde schwer verletzt. Auch die Besatzung eines Rettungswagens kam in eine Klinik.

Wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes mitteilte, wurde gegen 20.35 Uhr eine brennende Garage an der Straße Kattenbek gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Die Besatzung eines Rettungswagens, die als erste am Einsatzort eingetroffen war, rettete den schwer verletzten Hausbesitzer. Dabei wurden aber auch die Sanitäter verletzt. Alle kamen in eine Klinik. Rund 120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an.