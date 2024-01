Flammen schlagen aus brennender Hochhaus-Wohnung in Hamburgs Osten

Ein Wohnungsbrand löste am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Mehrere Löschzüge und Rettungswagen sowie ein Notarzt waren im Einsatz.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte, seien gegen 16.30 Uhr gleich mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale eingegangen. Die Anrufer meldeten Flammen und starken Qualm aus einer Wohnung in einem Haus an der Billstedter Hauptstraße. Polizisten der nahen Wache 42 waren als erste am Einsatzort.

Menschen rufen von Balkonen um Hilfe

Sie bestätigten über Funk Flammen aus einer Wohnung im 5. Obergeschoss und hilfesuchende Bewohner auf einem Balkon darüber. Daraufhin sei laut dem Sprecher die Alarmstufe erhöht worden. Weitere Löschfahrzeuge sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Rund 40 Retter waren im Einsatz.

Laut Polizei wurden zwei Erwachsene und drei Kinder gerettet. Alle blieben unverletzt, wurden aber vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr löschte den Brand über eine Drehleiter. Es kam zu Behinderungen im Auto- und Busverkehr.