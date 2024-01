Zugunfall im Hamburger Hafen sorgt beinahe für Katastrophe – Großeinsatz

Schwerer Zugunfall in Wilhelmsburg: Auf den Gleisen der Güterbahn am Blumensandhafen sind am Donnerstagmorgen zwei Kesselwagen entgleist und umgekippt. Weil darin Zehntausende Liter Kraftstoff geladen waren, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an – und verhinderte eine Katastrophe.

Zu dem Unglück kam es laut Feuerwehr gegen 8.10 Uhr in der Straße Blumensand am Blumensandhafen. Arbeiter eines Unternehmens für Kraftstoff-Lagerung meldeten den Zugunfall. Beim Rangieren seien zwei Kesselwagen aus den Schienen gesprungen und umgekippt, hieß es. Laut Feuerwehr sei außerdem ein dritter Wagen entgleist.

Hamburger Hafen: Feuer mit mehreren Löschzügen im Großeinsatz

Weil sich in den umgekippten Kesselwagen jeweils rund 42.000 Liter Dieselkraftstoff befanden, wurde bei der Feuerwehr Großalarm ausgelöst. Denn: Wären die Kesselwagen bei dem Unglück leckgeschlagen, hätte es zu einer Katastrophe kommen können. Mehrere Löschfahrzeuge und Sondereinheiten rückten an. Rund 40 Retter.

Es sei laut einem Sprecher aber glücklicherweise nicht zum Auslaufen des Inhalts der Waggons gekommen, niemand wurde verletzt. Die Wasserschutzpolizei übernahm nun die Ermittlungen.