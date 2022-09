Im Norden: Geldautomat gesprengt – enormer Schaden

Eine aus den Angeln gerissene Tür, eine zerstörte Deckenverkleidung: In Lägerdorf (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zu Freitag ein Geldautomat gesprengt worden.

Gegen 3.15 Uhr erschütterte die Explosion in einer Sparkasse in der Rosenstraße in dem kleinen Ort nordwestlich von Hamburg. Die Täter richteten mit ihrer Aktion enormen Schaden an, beschädigten den Automaten schwer. Ob sie auch Geld erbeutet hatten, ist laut Polizei aber noch unklar.

Lägerdorf: Geldautomat gesprengt – Täter auf der Flucht

Sie sollen in Richtung der A23 geflüchtet sein, laut Zeugenaussagen in einem dunklen Wagen, vermutlich ein Audi. Eine Fahndung blieb am Morgen erfolglos: Die Täter – den Angaben zufolge zwei bis drei Männer – entkamen.

Die Kripo übernahm den Fall, sicherte am Tatort Spuren. Später wurde ein Statiker dazugerufen, um die Stabilität des Gebäudes zu überprüfen. (dg)