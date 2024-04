E-Scooter-Fahrerin kollidiert frontal mit Transporter – schwere Kopfverletzungen

Schwerer Unfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Eine 45-jährige Frau ist am Montagabend in Goosefeld von einem Kleintransporter erfasst worden. Sie habe schwere Kopfverletzungen erlitten, Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Die Frau war um kurz vor 20 Uhr mit einem E-Scooter auf der Dorfstraße in Richtung Ortskern unterwegs. In einem Kurvenbereich sei ihr ein Kleintransporter entgegengekommen, mit dem sie frontal kollidiert sei. Ein Polizeisprecher: „Die genauen Hintergründe sind unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.“

Norden: E-Scooter-Fahrerin kommt ins Krankenhaus

Mit schweren, möglicherweise lebensgefährlichen Kopfverletzungen musste die 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es ihr aktuell geht, ist nicht bekannt. Der 38-jährige Transporterfahrer blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Feuerwehr-Einbrüche: Warum Diebe scharf auf die mächtigen Rettungsgeräte sind

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass beim E-Scooter-Fahren grundsätzlich zwar keine Helmpflicht bestehe, aber dies empfohlen werde. Selbst bei Stürzen mit geringem Tempo kann es zu Verletzungen kommen. Der Sprecher: „Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er schützt sie vor schwerwiegenden Folgen.“ (dg)