Im Norden: Drei Kinder in Eis eingebrochen – Großeinsatz

Die anhaltenden Minustemperaturen lassen die Gewässer gefrieren. Eine tückische Verlockung, denn die Eisschicht ist häufig nicht dick genug. Dies wurde drei Kindern in Bad Malente (Kreis Ostholstein) am Donnerstagnachmittag beinahe zum Verhängnis.

Wie die MOPO erfuhr, kam es gegen 14.10 Uhr in der kleinen Kurstadt fast zu einem Drama. Drei Kinder hatten sich auf einen kleinen, zugefrorenen Teich an der Straße An den Auewiesen begeben. Das viel zu dünne Eis gab nach und brach.

Malente: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Laut Feuerwehr seien aufgrund der Meldung mehrere Rettungseinheiten zum Einsatzort geschickt worden. Rund 30 Retter, darunter auch Notärzte, waren vor Ort. Als sie ankamen, gab es leichte Entwarnung. Zwei der Kinder waren in Ufernähe eingebrochen und hatten sich bereits selbst gerettet.

Ein drittes Kind stand bis zu den Oberschenkeln im eiskalten Wasser. Feuerwehrmänner holten es heraus. Alle drei blieben bis auf einen Schrecken unverletzt. Die Feuerwehr warnt daher eindringlich davor, sich auf zugefrorene Gewässer zu begeben. Das Eis ist noch zu dünn. Es besteht Lebensgefahr.