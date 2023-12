Frau und Hund brechen in Eis ein – Lebensgefährte wird zum Retter

Dramatischen Szenen in Jenfeld: Auf einem zugefrorenen See sind am Donnerstagabend ein Hund und eine Frau im Eis eingebrochen. Die 46-Jährige konnte schnell gerettet werden.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, ereignete sich der Vorfall um 18.15 Uhr im Jenfelder Moorpark. Die 46-jährige Frau war dort mit ihrem Hund unterwegs. Das Tier ging auf das zugefrorene Rückhaltebecken und brach im Eis ein.

Frau rettet Hund aus Wasser – und bricht selber ein

Das Frauchen ging ebenfalls aufs Eis und rettete ihren Hund. Allerdings brach auch sie ein. Sie stand im eiskalten, hüfttiefen Wasser und kam nicht mehr von alleine heraus.

Sie schrie um Hilfe, woraufhin der Lebensgefährte herbeieilte und die Frau rettete. Bis die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, wärmten Passanten die 46-Jährige. Sie kam wegen einer offensichtlichen Unterkühlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. (elu)