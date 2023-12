Engagierte junge Menschen „unter Generalverdacht“ zu stellen – aus Sicht des Landesjugendrings ist dies ein handfester Skandal, ein „bundesweit einmaliger Vorgang“ und ein „Bruch der vertrauensvollen Zusammenarbeit“. Im Kreuzfeuer der Kritik: das Landesjugendamt. Diese Behörde hat heimlich zahlreiche Hamburger Jugendverbände vom Landesamt für Verfassungsschutz auf ihre Verfassungstreue hin überprüfen lassen.

Nach MOPO-Informationen ist die Liste der betroffenen Vereine sehr lang: Um die 60 Jugendorganisationen stehen darauf, darunter diverse Pfadfinderverbände, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, die Jugendfeuerwehr, das Jugendrotkreuz, die DLRG-Jugend usw.

„Über diese anlasslose Verfassungsschutzüberprüfung“ ist der Landesjugendring „in großem Maße empört und entsetzt“, heißt es in einer Erklärung. „Die pauschale Überprüfung anerkannter zivilgesellschaftlicher Organisationen durch den Verfassungsschutz ist für uns eine bisher unvorstellbare Infragestellung gesellschaftlichen Engagements junger Menschen und politisch sehr besorgniserregend.“ Die demokratische Teilhabe werde dadurch nicht gefördert, sondern eher erschwert, weil dadurch junge Menschen abgeschreckt werden würden.

Kleine Anfrage der Linken brachte alles ans Licht

Ans Tageslicht gekommen ist der ganze Vorgang durch eine Schriftliche Kleine Anfrage der linken Bürgerschaftsabgeordneten Olga Fritzsche. Darin ging es um zwei Themenkomplexe: erstens ging es um Mobbing-Fälle im Landesjugendamt, die allerdings von der Sozialbehörde bestritten werden. Es habe bisher „keine offiziell eingereichten und damit bearbeitbaren Beschwerden über Mobbing gegeben“, so die Behörde.

Der Fall fällt in ihre Zuständigkeit: Melanie Schlotzhauer (SPD), Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Familie dpa Der Fall fällt in ihre Zuständigkeit: Melanie Schlotzhauer (SPD), Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Familie

Das zweite Thema der Kleinen Anfrage: die Verfassungsschutzüberprüfung von Jugendverbänden. Hier musste die Sozialbehörde einräumen, dass die Informationen, die Olga Fritzsche vorliegen, zutreffend sind. Es gab eine solche Überprüfung tatsächlich.

Begründet wird die Kontaktaufnahme zum Verfassungsschutz mit der „Sorge um die Reputation der Hamburger Jugendverbände“. Der Hintergrund: Dem Landesjugendamt war aufgefallen, dass ein einzelner Hamburger Jugendverein im Verfassungsschutzbericht als extremistisch eingestuft wird. Da dieser Verein seinerseits einem anerkannten Jugendverband angehört, war das Landesjugendamt der Meinung, klären lassen zu müssen, ob es unter den übrigen Jugendverbänden, die von der Stadt finanziell gefördert werden, welche gibt, die ebenfalls unter Extremismusverdacht stehen. Ein Insider kopfschüttelnd zur MOPO: „Das ist in etwa so, als würden Sie sämtliche ADAC-Mitglieder ins Visier nehmen, nur weil herauskommt, dass ein Mitglied des ADAC was ausgefressen hat.“

Das Landesamt für Verfassungsschutz bestätigt gegenüber der MOPO eine Anfrage durch das Landesjugendamt. Als Ergebnis sei mitgeteilt worden, dass sich auf der Liste – abgesehen von dem erwähnten Verein – keine weiteren Organisationen befunden haben, die Beobachtungsobjekte des Hamburger Verfassungsschutzes sind. „Nach Paragraph 19 des Hamburgischen Verfassungsschutzgesetzes dürfen und sollen Hamburger Behörden wie das Landesjugendamt Informationen über Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, dem Verfassungsschutz mitteilen“, so der Verfassungsschutz.

Landesjugendring fordert umfassende Aufarbeitung der Vorkommnisse

Zwar beteuert das Landesjugendamt jetzt, „die bislang gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden“ fortsetzen zu wollen, aber der Landesjugendring fragt sich, wie das jetzt noch gehen soll, denn er sieht in dem Vorgang einen Vertrauensbruch. Er ist der Auffassung, die Jugendverbände hätten vor der Verfassungsschutzanfrage über dieses Vorhaben informiert werden müssen. „Dies wäre nicht allein formal der richtige Weg gewesen – sondern auch Ausdruck einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.“

„Zudem fragen wir uns“, so der Landesjugendring, „wie sich die aktuelle Situation im Landesjugendamt darstellt und wie die zukünftige Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden gestaltet werden soll.“ Die in der Kleinen Schriftlichen Anfrage an den Senat aufgeworfene Vermutung, es gäbe Fälle von Mobbing, Bossing und psychischen Übergriffen im Amt, „können und wollen wir nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass personelle Vakanzen zugenommen haben.“ Von den fünf Vollzeitstellen bei den für Jugendverbände wichtigen Fachberatern seien derzeit nur noch 2,4 Vollzeitäquivalente besetzt – mit sinkender Tendenz.

Sozialbehörde sagt: Die Kontaktaufnahme zum Verfassungsschutz sei rechtlich einwandfrei

Jede Stellenvakanz beschränke die Leistungsfähigkeit des Landesjugendamtes, heißt es, und schade mittelbar auch der Handlungsfähigkeit der Jugendverbände. Bereits jetzt habe das Landesjugendamt aus Überlastungsgründen die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten mit Jugendverbänden heruntergefahren. „Die Jugendverbände fürchten, dass Förderanträge für die von ihnen in 2024 geplanten Projekte nicht angemessen bearbeitet werden können.“

Der Landesjugendring fordert, es müsse jetzt „eine umfassende und transparente Aufarbeitung der benannten Vorgänge“ geben. In der Erklärung heißt es: „Es muss vollumfängliche Transparenz darüber hergestellt werden, welche Informationen vom Landesjugendamt an den Verfassungsschutz weitergeleitet wurden und wonach konkret gefragt wurde.“ Um „Raum für Aufklärung“ zu schaffen, lädt der Landesjugendring für Januar 2024 zu einer Vollversammlung aller Jugendverbände ein. Daran soll auch die Staatsrätin der Sozialbehörde, Petra Lotzkat, teilnehmen.

Die Sozialbehörde steht also mächtig in der Kritik. Die MOPO hat nachgefragt: Was sagt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) zu all dem? Wie rechtfertigt sie die Verfassungsschutzanfrage?

In der Stellungnahme der Sozialbehörde heißt es: Die Kontaktaufnahme des Landesjugendamtes mit dem Landesamt für Verfassungsschutz sei rechtlich einwandfrei gewesen. Die Überprüfung der Jugendverbände sei auch nur „ausnahmsweise“ erfolgt. Es habe sich nicht um eine Regelanfrage gehandelt. „Regelanfragen bei Sicherheitsbehörden wurden und werden nicht gestellt.“