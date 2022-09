Im Norden: Drei Brände, immer dieselbe Schule

Waren es gezielte Anschläge? Die Polizei geht bisher davon aus: In Reinfeld (Kreis Stormarn) ist die Feuerwehr am Freitag- und Samstagabend insgesamt dreimal an die Immanuel-Kant-Schule ausgerückt, zuletzt brannte ein Container. Die Kripo ermittelt.

Der provisorisch aufgestellte Container wird offenbar als Abstellraum benutzt. Er brannte, wurde stark beschädigt, auch das Innenleben – zahlreiche Stühle, Tische, Schränke – wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Gehäuse von Deckenlichtern schmolzen, die Wände waren voller Ruß.

Reinfeld: Drei Brände, immer dieselbe Schule – Polizei ermittelt

Als die Feuerwehr am Bischofsteicher Weg eintraf, brannte der Container bereits, dichter Qualm zog nach draußen. Die Kräfte, mit Atemschutzmasken bekleidet, löschten den Brand. Verletzt worden sei niemand, so ein Sprecher.

Schon am Abend zuvor hatte es auf dem Schulgelände gebrannt: Es wurden offenbar ein Mülleimer und ein anderer Container mutwillig in Brand gesteckt. (dg)