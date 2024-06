Im Norden: Drogenlabor ausgehoben – mehrere Festnahmen

Der Kripo in Bad Oldesloe (Stormarn) ist ein großer Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Sichergestellte Drogen haben einen Verkaufswert von fast einer Million Euro. Mehrere Personen kamen in Haft.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sei im Zuge von Hinweisen und geführten Ermittlungen ein 32-Jähriger, der sich „Jack White“ nennt, in den Fokus der Ermittler geraten. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem Komplizen (32) eine Amphetaminküche zu betreiben. Er wurde am 6. Juni bei der Übergabe von 20 Kilogramm Amphetamin an einen 26-Jährigen festgenommen.

Sechs Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt – drei Festnahmen

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige zusammen mit weiteren Mittätern per Paketpost große Mengen Marihuana aus Spanien erhalten haben soll. Ein erwirkter Durchsuchungsbeschluss für sechs Objekte in Bad Schwartau, Lübeck und Bad Oldesloe wurde vollstreckt.

Neben 63 Kilogramm Amphetamin stellten die Fahnder 15 Kilogramm Marihuana und ca. 10.000 Ecstasy-Pillen sicher. Das ganze hatte einen Straßenverkaufswert von rund 883.000 Euro. Zudem wurden zwei Schreckschusspistolen, mehrere Messer, Chemikalien zur Herstellung von Amphetamin und etwa 9000 Euro Bargeld sichergestellt. Der 32-Jährige sowie der 26-Jährige und der Komplize kamen in Haft.