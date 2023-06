Drogenküche? Explosion in Hamburger Keller – Männer flüchten

Es schien zunächst ein reiner Einsatz für die Feuerwehr zu sein, doch dann musste die Kripo ausrücken: In einem Einfamilienhaus an der August-Bebel-Straße in Bergedorf ist es am Samstagabend zu einer Verpuffung gekommen. Der laute Knall offenbarte eine mutmaßliche Drogenküche, die im Keller betrieben wurde.

Um kurz vor 22 Uhr gingen mehrere Notrufe in den Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr ein. Zeugen redeten von einer Explosion, einem ohrenbetäubenden Krach und Qualm, der aus einem Haus aufstiege.

Explosion in Bergedorf: Polizei findet im Keller Aceton

Die Feuerwehrkräfte gingen mit Atemschutzmasken in den Keller. Nachdem sie sahen, was sich da befand, informierten sie auch die Polizei. Nach MOPO-Informationen soll dort unter anderem mit größeren Mengen von Aceton gearbeitet worden sein; eine Flüssigkeit, mit der man Nagellack entfernt – oder Drogen wie Spice, Koks und Crystal herstellt bzw. verarbeitet.

Mehrere Männer sollen bei Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Keller geflüchtet sein. Eine Polizei-Fahndung blieb zunächst ohne Erkenntnis. Ein Mann (24) trafen die Beamten aber im Garten an, hustend, offenbar atmete er große Mengen Rauch ein. Seine Beteiligung ist unklar, er kam ins Krankenhaus und soll von der Kripo vernommen werden.

Die Polizei sperrte den Tatort, übernahm noch am Abend Ermittlungen. Einem Sprecher zufolge seien die genauen Umstände der Explosion noch unbekannt. Aber: „Es war ganz offenbar eine Verpuffung bei der Herstellung von Drogen.“ (dg)