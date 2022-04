Im Norden: Carport brennt – Flammen erfassen Hausdach

Ein ausgedehnter Brand hat am Samstagnachmittag mehrere Feuerwehren rund um die Ortschaft Oering (Kreis Segeberg) in Atem gehalten. Zunächst hatte ein Carport Feuer gefangen. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, war bereits das Dach eines benachbarten Wohnhauses erfasst.

Gegen 19 Uhr erreichte ein Notruf die Einsatzzentrale der Feuerwehr. Der Anrufer meldete, dass es in einem Carport an der Straße Lohe brennen würde. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, hatten die Flammen bereits das Dach eines daneben stehenden Wohnhaus erfasst. Verstärkung wurde angefordert.

Oering: Feuer vernichtet Carport und Dach eines Wohnhaus

Mehrere Löschfahrzeuge aus benachbarten Ortschaften rückten an. Rund 50 Retter waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. An dem Haus entstand größerer Sachschaden. Verletzte gab es laut eines Feuerwehrsprechers nicht.