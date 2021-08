Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Recyclinghof in Böhnhusen (Rendsburg-Eckernförde) ausgerückt. Dort stand ein riesiger Haufen ausgedienter Matratzen in Brand. Ein giftige Rauchwolke zog über die Ortschaft.

Der Brand ist gegen fünf Uhr morgens ausgebrochen. Anwohner hatten den Notruf gewählt und Flammenschein sowie dunklen Rauch vom Gelände eines Abfallverwerters in der Straße Seeberg gemeldet. Als die ersten Retter am Einsatzort eintrafen, erkannte der Zugführer die bedrohliche Lage und löste Großalarm aus. Rund 80 Retter waren im Einsatz.

Brennende Matratzen sorgen für giftigen Qualm im Norden

Die in den brennenden Matratzen freigesetzten Giftstoffe waren eine Bedrohung für die Retter und die Anwohner. Über Lautsprecher und über die Warn-App NINA wurden die Bürger auf die Gefahren hingewiesen und aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Gegen 8.30 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden. Laut eines Feuerwehrsprechers werden die Nachlöscharbeiten aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.