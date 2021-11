Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr sind am Dienstagmorgen nach Heide (Kreis Dithmarschen) ausgerückt. Aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle war eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Eine Explosionsgefahr war nicht auszuschließen.

Wie ein Sprecher des Lagedienst der MOPO bestätigte, ging gegen 7.40 Uhr ein Notruf ein. Der Anrufer meldete Qualm aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Meldorfer Straße. Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge zur angegebenen Adresse aus. Auch die Polizei war im Einsatz.

Heide: Brand in Tankstelle

Während Polizisten den Einsatzort absperrten, drangen die Retter der Feuerwehr in das Gebäude vor. Feuerwehrangaben zufolge hatte es nicht wie gemeldet in einem Verkaufsraum, sondern in einem Lagerraum gebrannt. Weil in dem Verkaufsraum auch brennbare Materialien wie Motoröle standen, bestand Explosionsgefahr, wenn sich das Feuer weiter ausbreitet hätte.

Das konnte zum Glück verhindert werden. Nach gut einer Stunde war die Gefahr gebannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.