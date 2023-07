Bei Hamburg: BMW schleudert gegen Baum – Fahrer eingeklemmt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Mann in seinem BMW eingeklemmt worden. Laut Polizei war er mit einem Beifahrer zusammen in der Nacht zu Sonntag an der Straße Bullenhorst unterwegs, als er die Kontrolle verlor.

Der BMW X1, ein kleiner SUV, kam nach links von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn; die Wucht des Aufpralls war dabei so enorm, dass beide Airbags auslösten.

Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Die zwei Männer im Wagen wurden verletzt, der Fahrer durch die Deformierung des Fahrzeugs sogar eingeklemmt. Die Feuerwehr entfernte mit schwerem Gerät die Fahrertür, um den Mann zu befreien. Er kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei ließ die Straße sperren, zu größeren Staus kam es in der Nacht allerdings nicht. Die Beamten wollen nun den genauen Unfallablauf rekonstruieren. Sie prüfen dabei auch, ob der Fahrer möglicherweise alkoholisiert war. (dg)