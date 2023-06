Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Bis zu 10.000 Fahrzeuge sollen bald eigenständig und ohne Fahrer in Hamburg unterwegs sein. Schon in zwei Jahren will unter anderem der Ridesharing-Dienst „Moia“ die ersten autonomen Autos vom Hof rollen lassen, die dann wiederum Passagiere im Stadtgebiet aufsammeln. Allerdings könnten zwei banale Umstände diesen großen Plänen an manchen Orten einen Strich durch die Rechnung machen.