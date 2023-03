Im Norden: Autofahrer (18) rast in Fluss, haut ab und geht zur Schule

Ein 18-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Auto in den Fluss Sorge gerast. Der Unfall ereignete sich auf der B202 bei Meggerdorf im Kreis Schleswig-Flensburg, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der junge Mann vom Unfallort – und ging am nächsten Morgen zur Schule, als sei nichts passiert.

Der Fahrer durchbrach laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto ein Brückengeländer, was von einem Passanten um 4.10 Uhr gemeldet wurde. Gegen 5 Uhr entdeckten die angerückten Polizisten das Fahrzeug – aber keine Insassen.

Meggerdorf: 18-Jähriger fährt mit Auto in Fluss

Die Ermittler leiteten umfangreiche Suchmaßnahmen ein und erhielten dann den Hinweis, der mutmaßliche Fahrer solle sich in der Schule aufhalten. Um 9.30 Uhr traf die Polizei den 18-Jährigen tatsächlich dort an – er gab zu, das Auto gefahren und sich vom Unfallort entfernt zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Rettungsdienst am Limit: Malteser melden massenhafte Ausfälle

Er hatte sich laut Polizei bei dem Unfall nur leicht verletzt. Ob durch auslaufenden Kraftfahrstoff Schäden für die Umwelt entstanden sind, werde noch geprüft, hieß es. (dpa/mp)