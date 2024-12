Im Norden: Auto von „Junge Alternative“-Funktionär abgebrannt

In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zu Montag das Auto eines Funktionärs der rechtsextremen „Jungen Alternative“ abgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Feuer kam es in den frühen Morgenstunden gegen 1.40 Uhr in einem Neustädter Wohngebiet. Zeugen wurden nahe der Pelzerhakener Straße auf den brennenden Mini One aufmerksam und verständigten die Polizei.

Neustadt in Holstein: Auto von JA-Funktionär abgebrannt

Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, brannte das Auto bereits lichterloh. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Vom Mini war jedoch nur noch ein Haufen Schrott übrig – Sachschaden: rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Absurder Food-Hype: Die Dubai-Schokolade zum Selbermachen

– Unglaublich, aber wahr: Türcode 1234 – so einfach konnte ein Dieb einen Rettungswagen klauen

– Krebs-Praxen in Not: Tausende Patienten bangen um ihre Behandlungen

– Nützt ja nix: Trotz trüber Weltlage gibt‘s hier Advents-Tipps aus der Redaktion

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Kuntz’ schwerster Job: So läuft die Trainer-Suche des HSV-Bosses & Boukhalfa über spätes Glück, schwierige Zeiten bei St. Pauli und Selbstzweifel

– 28 Seiten Plan7: „Vaiana“: Das zweite Abenteuer der Südsee-Heldin jetzt im Kino & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, auch der Verdacht eines politisch motivierten Hintergrunds wird geprüft. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die „Junge Alternative“ ist gesichert rechtsextrem

Bei dem Halter des Fahrzeugs soll es sich nach MOPO-Informationen um einen Funktionär der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA) handeln. Auch der JA-Landesverband in Schleswig-Holstein erklärte, dass das Auto einem Vorstandsmitglied des Regionalverbands Südholstein gehörte.

Das könnte Sie auch interessieren: Illegaler Account-Handel: So leicht kommt man ohne Führerschein an ein Leihauto

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die JA seit April 2023 als „gesichert rechtsextremistisch“ ein. Ein Eilantrag der Partei gegen die Entscheidung scheiterte vor dem Verwaltungsgericht Köln. (doe)