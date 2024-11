Kein Auto, kein Führerschein – kein Problem? Das scheint für einige die Devise zu sein: In Hamburg gab es zuletzt mehrere Fälle, in denen Fahrer ohne Führerschein mit Mietwagen von Carsharing-Unternehmen unterwegs waren – teils offenbar auch mit Konten unwissender Kunden, die von den illegalen Spritztouren gar nichts mitbekamen. Andere sollen ihre Konten aktiv verkauft haben. In jedem Fall scheint es nicht schwer zu sein, an solche Konten zu kommen – wenn man bereit ist, eine bestimmte Summe zu zahlen. Der Handel läuft über eine berühmt-berüchtigte Plattform.